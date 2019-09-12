Москва, 12 сентября, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на этой неделе повлиял на снижение нефтяных котировок, заявив, что считает возможным смягчение санкций против Ирана, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

ptra Нефтяная вышка

«Данный факт повышает вероятность возвращения иранской нефти на мировой рынок, что увеличит предложение на фоне глобального замедления мировой экономики.

ОПЕК в своем отчете 11 сентября сообщила, что предполагает замедление спроса на энергоносители примерно на 80 тыс. баррелей в сутки в 2019 году по сравнению с прогнозом за прошлый месяц. Оценка роста на 2020 год также была снижена на 60 тыс. б/с.

Однако снижение цен на нефть было ограничено новостями о запасах сырой нефти в Америке, которое в среду опубликовало министерство энергетики США. По данным минэнерго, запасы в бункерах сократили почти на 7 млн баррелей.

Нефтяные трейдеры надеются на положительный исход переговоров между США и Китаем, которые назначены на начало октября. Надежды подкрепляют послабления со стороны Китая в области тарифов на некоторые товары из США, в частности, на сыворотку и рыбную муку для животных, смазочное масло и смазочный жир, лекарственные препараты и пестициды. Тарифы на свинину и кукурузу остались не тронутыми.

С технической точки зрения нефть марки Brent скорректировалась вниз до сильного уровня поддержки цены $61, что является еще и важным психологическим уровнем.

А так как котировки пробили сопротивление нисходящего тренда и сформировали восходящую тенденцию, то, вероятно, цена продолжит расти, либо двигаться в небольшом боковом диапазоне, препятствием роста в котором будет выступать уровень у отметки в $63 за баррель», — считает эксперт.

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