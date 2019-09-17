Токио, 17 сентября, 2019, 05:07 — ИА Регнум. Газета японских правых «Санкэй симбун» пляшет на руинах мечты о «возвращении» Курил, выпуская одну за другой статьи, которые полны горькой критикой премьер-министра Синдзо Абэ. Почему в своих сожалениях по поводу «упущенных северных территорий» данное японское СМИ увлекается вплоть до серьезного передергивания фактов, объясняет обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязания на Курилы

Но сначала о том, что справедливо в высказываниях издания. Действительно, результаты встречи глав России и Японии в Сингапуре были восприняты японскими СМИ так, как будто вопрос о «северных территориях» решен и дело в шляпе. Вывод этот был сделан на основании договоренности об ускорении переговоров по мирному договору на основе Советско-японской декларации 1956 года. В результате получилось, что японская информационная сфера сама себя загипнотизировала и в результате была крайне удивлена, когда российская сторона предъявила, что мирный договор и «северные территории» суть вещи разные, а не слитые воедино, как мнится желающим обмануться японцам.

В таких печальных результатах автор статьи обвиняет излишний оптимизм Синдзо Абэ и — барабанная дробь! — слишком высокий рейтинг российского президента.

Читайте статью Анатолия Кошкина «Япония надеется получить Курилы после Путина».