Москва, 12 сентября, 2019, 15:49 — ИА Регнум. Ключевое событие 12 сентября — заседание ЕЦБ, которое может дать сигнал о дополнительном монетарном смягчении в ответ на непрерывно ухудшающуюся экономическую ситуацию, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

«Отметим, что ожидания в отношении дальнейших перспектив евро совсем нерадужные. Базовый сценарий для единой валюты — дальнейшее её ослабление.

Стать существенным препятствием этого падения сможет только активная позиция президента США, который желает прямо противоположного — ослабления доллара с целью улучшения конкурентных позиций американских экспортёров.

Правда, стоит отметить, что пока у Трампа ничего не получается, и доллар только укрепляется. Однако в прошлом США уже есть успехи «принудительного ослабления» доллара, такую попытку предпринял президент Рональд Рейган в 1985 году.

Захочет ли президент США повторить этот исторический подвиг — вопрос пока открытый, но вероятность такого стечения событий есть и довольно высокая.

Говоря же о валютной паре рубль-евро, в базовом сценарии восстановления нефти, рубль, действительно, имеет хорошие шансы укрепиться ниже уровня 70 в перспективе уже ближайшего месяца, после чего рубль пойдёт на циклическое ослабление против основных мировых валют», — считает эксперт.

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