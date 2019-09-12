Лос-Анджелес, США, 12 сентября, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Австралийский актер Дэймон Херриман, заявил, что сцена с его персонажем Чарльзом Мэнсоном, не вошедшая в фильм «Однажды в Голивуде» — лучшая в творчестве Квентина Тарантино. Об этом 11 сентября сообщил портал IndieWire.

Цитата из к/ф «Однажды в Голливуде». реж. Квентин Тарантино. 2019. США, Великобритания, Китай Дэймон Херриман в роли Чарльза Мэнсона

Эта сцена была вырезана из конечной версии картины, по имеющейся информации, она может появиться в мини-сериале, который будет представлять собой расширенную версию «Однажды в Голливуде».

«Я не могу сказать, что это было, но это было лучшее, что написал Квентин, — сказал журналистам Херриман, — одна конкретная сцена была блестяще написана».

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Фильм «Однажды в Голливуде» вышел в широкий прокат 26 июля 2019 года (в России — 8 августа). Главные роли в нём исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Компанию на съемочной площадке им составили Марго Робби, Зои Белл, Берт Рейнолдс, Курт Рассел, Аль Пачино, Дакота Фаннинг, Люк Перри и другие известные актеры.