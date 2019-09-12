Ярославль, 12 сентября, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Библиотеки Ярославской области получат из бюджета региона крохотные субсидии на формирование книжных фондов. Постановлении о распределении средств в 2019 году подписал председатель правительства области Дмитрий Степаненко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Библиотека

Всего распределено 693 тысячи рублей. Большая часть этих средств достанется областному центру — 572 тысячи рублей. А вот суммы, выделяемые сельским районам, смехотворны. Например, Даниловский район получит из бюджета Ярославской области на покупку новых книг на весь год 5 тысяч 279 рублей 20 копеек. Некоузский — 4692 рубля 63 копейки.

Абсолютным рекордсменом стал Борисоглебский район — ему досталось 3226 рублей 18 копеек. Если разделить эти деньги на 14 филиалов в селах и деревнях района, получится по 230 рублей 44 копейки на одну библиотеку. Какую книгу можно купить на эти деньги? Впрочем, сами библиотекари не унывают.

«В этом году мы получили 90 тысяч рублей на формировании книжных фондов из бюджетов сельских поселений. Этого, конечно, мало. Купили новые книги, читатели их уже прочитали и ждут еще. Также нам присылают книги, приобретенные на деньги федерального бюджета — это Российская энциклопедия и Православная энциклопедия. Наши жители очень любят читать, ждут новые книги», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в МУК «Центральная районная библиотека» Борисоглебского района.

Субсидии остальным районам, за исключением Рыбинска, колеблются от 4 до 17 тысяч рублей.

Больше всего денег из бюджета области получат библиотеки Ярославля. Но при этом, в отличие от села, местный бюджет практически устранился от покупки новых книг. Так в этом году «Централизованная библиотечная система города Ярославля» получила из городского бюджета на пополнение фондов лишь 200 тысяч рублей для двух филиалов ‑ и то в рамках софинансирования для получения денег из федерального бюджета. Остальные филиалы сидят без новых книг. Если же пересчитать областную субсидию библиотекам Ярославля с учетом числа жителей, то выходит, что на одного ярославца приходится менее рубля.