Киев, 12 сентября, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Население Украины поддерживает введение ряда жестких ограничений для депутатов Верховной рады. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы «Рейтинг», обнародованные сегодня, 12 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада

Согласно данным опроса, досрочное прекращение полномочий депутата за прогулы и т.н. «кнопкодавство» (голосование за других депутатов) поддерживают 95% респондентов; уменьшение количества депутатов с 450 до 300 поддерживают 92%; снятие депутатской неприкосновенности также поддерживают 92%; предоставление законотворческой инициативы наряду с депутатами обычным гражданам поддерживают 77%. Кроме того, 70% граждан поддерживает расширение полномочий президента Украины (за счет Верховной рады) в части назначения антикоррупционных органов.

«В этих цифрах показано, как люди стремятся загнать за «синие горы» весь депутатский корпус», — комментирует данные исследования политолог Сергей Быков.

«Да, это сулит риски узурпации власти, но куда большая вероятность, что вырастет политическая культура, а «политик» станет профессией», — отмечает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что по этому же рейтингу 71% опрошенных довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, отрицательно к деятельности Зеленского относятся 11% опрошенных, 18% не смогли дать ответ.

Согласно официальной информации, опрос проведен 6−10 сентября. Были опрошены 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,0%.