Москва, 12 сентября, 2019, 15:31 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Андрей Никитинсегодня, 12 сентября, в рамках Московского финансового форума заявил о необходимости доработать систему софинансирования при реализации национальных проектов. Он рассказал о возникающих дополнительных тратах, которые становятся чувствительными для региональных и муниципальных бюджетов.

Novreg.ru Андрей Никитин

«Если говорить о софинансировании, то, наверное, наибольший вопрос у нас в регионе связан с проектом «Современная школа». Должно быть 97% на 3%, а по факту 83% на 17%», — заявил губернатор Новгородской области.

По его словам, такая пропорция возникает из-за необходимости дальнейшего содержания муниципалитетами построенных объектов.

Новгородский губернатор привёл в пример инициативы, которые попадают в национальные цели, но их реализация началась ранее, чем национальных проектов. Здесь пропорция софинансирования иная: 77% на 23%.

«Фактическое софинансирование инициативы «Поддержка семей» составляет 68% на 32%, «Старшее поколение» — 51,8% на 48,2%. На такие важные задачи по факту мы имеем существенно более высокий уровень регионального софинансирования», — отметил губернатор Новгородской области.

В целом, по словам Андрея Никитина, при консолидированном бюджете региона в 38 млрд рублей объём дополнительных затрат при реализации национальных проектов, не укладывающийся в формулы 77% на 23% и 97% на 3%, в 2019 году при реализации национальных проектов составит 587 млн рублей.

«Это то, что не было посчитано. Подключение к сетям, которое не учтено в проектах, расходы на последующее содержание, расходы на дозакупку оборудования, которое не вошло в типовые проекты», — отметил губернатор Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Московский финансовый форум продлится 12 и 13 сентября. Его участники обсуждают возможности России для качественного рывка.