Ватикан, 17 сентября, 2019, 03:05 — ИА Регнум. Американские угрозы папе Римскому Франциску, похоже, выходят на новый уровень, переставая быть лишь догадками. Почему папа Франциск стал предметом неприязни американских элит и чем ему грозит такое положение, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Jeffrey Bruno

Книга собственного корреспондента в Риме французской католической газеты La Croix Николя Сенеза «Как Америка хочет сменить папу» стала информационной бомбой, по признанию самого понтифика. В своем труде Сенез перечисляет неоднократные нападки на Франциска со стороны влиятельных епископов и политиков США. Такие шаги и высказывания понтифика, как поддержка мигрантов, попытка наладить отношения с Китаем, критика нынешней модели капитализма и другие, воспринимаются американскими элитариями в штыки.

Что интересно, эта убежденность в «еретичности» папы стала даже площадкой объединения усилий части американских католиков и протестантов, которые предпочитают проповеди терпения и понимания некий «экуменизм ненависти». Интересно, что сам Франциск, будучи в курсе атак на свое понимание христианства, пожалуй, скорее даже гордится создавшимся положением. Почему?

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Папа Франциск — США: кто кого?».