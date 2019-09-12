Лос-Анджелес, США, 12 сентября, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Лив Тайлер снимется в сериале «911: Одинокая звезда», который станет спин-оффом сериала «911 служба спасения». Об этом 11 сентября сообщил журнал The Hollywood reporter.

sheksays Лив Тайлер

Таким образом, Тайлер составит компанию на съемочной площадке Робу Лоу («Изгои», «Парки и зоны отдыха»), который ранее присоединился к этому проекту. Актриса исполнит роль Мишель Блейк — главного парамедика, которая иногда бывает немного беспокойной, «иногда плохой девочкой, но всегда остается боссом».

Стоит отметить, что это будет не первый опыт съемок Лив Тайлер в телесериале, ранее она снималась в таких шоу как «Оставленные» и «Куртизанки».

Читайте также: Дэнни Трехо поздразнил поклонников комикс-сериала «Флэш»

Над созданием картины будут работать Райан Мерфи, Брэд Фэлчак и Тим Минеар. Сюжет фильма расскажет о пожарном (Роб Лоу), который вместе со своим сыном переезжает в Остин (штат Техас, США). Спасая жизни людей, он также пытается решать собственные жизненные проблемы.