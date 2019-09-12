Москва, 12 сентября, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Законопроект о признании граждан-должников банкротами без суда внес в Госдуму глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Последние копейки

Так, по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, порядка 70−80% граждан с задолженностями не могут предоставить имущество в собственности, которое можно было использовать в ходе процедуры банкротства, чтобы погасить долги. Такие данные демонстрируют результаты инвентаризации. Так, только за 2018 год число судебных решений о признании граждан банкротами увеличилось в 1,5 раза, но в большинстве случаев (65−75%) после процедуры банкротства граждане ничего не получают.

В то же время, отмечает автор законопроекта, количество дел о банкротстве граждан растет с каждым годом, а число реабилитационных процедур наоборот уменьшается. Другими словами, доходы граждан не позволяют реструктуризировать долг, что приводит к тому, что судебное рассмотрение дел о банкротстве становится малоэффективным и дорогостоящим. Поэтому депутат предлагает его отменить и признавать граждан банкротами без суда.

Так, если закон будет принят, сопровождать внесудебный порядок банкротства будет арбитражный управляющий. Он должен будет проверить соответствие гражданина требованиям закона о банкротстве, а затем разместить сведения о возбуждении внесудебного порядка банкротства в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Причем делать это он будет бесплатно — автор законопроекта предлагает выплачивать ему вознаграждение из фонда поддержки внесудебного банкротства граждан.