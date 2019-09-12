Ереван, 12 сентября, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Правительство Армении одно из самых перспективных, большинство министров не курит. Об этом 12 сентября заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на заседании правительства.

Kremlin.ru Никол Пашинян

«Число курящих в нашем правительстве составляет всего 20 процентов. Восемьдесят процентов министров не курят. 100 процентов губернаторов не курят, начальник полиции не курит, директор Службы национальной безопасности курит тайно», — заявил глава правительства.

Пашинян похвастался, что бросил курить в 2004 году, чем очень гордится.