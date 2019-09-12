Мадрид, 12 сентября, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Хорватский полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Лука Модрич получил травму приводящей мышцы бедра. Об этом 12 сентября сообщил официальный сайт мадридской команды.

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При этом сроки восстановления 34-летнего футболиста не называются.

Также, по данным издания Marca, игрок может попустить два следующих матча «Реала»: 14 сентября на домашнем поле с «Леванте» в чемпионате Испании и 18 сентября в групповом этапе Лиги чемпионов с командой «Пари Сен-Жермен».

Отметим, в нынешнем сезоне Лука Модрич сыграл в двух матчах за «Реал» и отметился в них одной голевой передачей.