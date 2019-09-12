Москва, 12 сентября, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Попытки украинской компании «Нафтогаз» угрожать — не самая мудрая политика в преддверии переговоров «Нафтогаза» и Газпрома о продлении контракта, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя позицию «Нафтогаза» по транзиту российского газа.

Gov.ua НАК «Нафтогаз Украины»

«Видимо, подобные заявления украинской стороны являются жестом отчаяния.

Если срок действия договора истечет, а новый не будет подписан, Россия ничего не будет должна Украине, как не должна ничего за прекращение транзита через украинскую территорию российских грузов.

У России нет никаких обязательств по заполнению украинской трубы.

Так что в интересах потенциальных инвесторов, о которых так печется Еврокомиссия, надавить на украинское руководство, заставив «Нафтогаз» подписать новый договор», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, «если Газпром будет настаивать на заключении нового контракта на прежних условиях, то Украина потребует у России компенсаций в $11 — $14 млрд».

Читайте также: «Нафтогаз» прояснил позицию Киева по транзиту российского газа