Москва, 12 сентября, 2019, 14:49 — ИА Регнум. В России досрочные переводы пенсионных накоплений могут быть заморожены минимум на три года, заявил 12 сентября заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионные накопления

«Не получилось у нас сделать цивилизованный рынок переходов, значит, пусть вообще не будет никаких переходов, — цитирует ТАСС Моисеева. — Люди теряют кучу денег».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генпрокуратура РФ начала масштабную проверку Пенсионного фонда России и негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Поводом для этого стало подозрение на «массовые злоупотребления при переводе пенсионных накоплений граждан» в 2017—2019 годах.

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