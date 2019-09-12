Тамбов, 12 сентября, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Тамбовская область готова предложить Сбербанку новые проекты для совместной реализации. Об этом губернатор региона Александр Никитин сообщил на рабочей встрече с председателем Центрально-Чернозёмного банка ПАО «Сбербанк» Владимиром Салминым. Стороны рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия в экономической и социальной сферах, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Владимир Салин и Александр Никитин

Александр Никитин поблагодарил Владимира Салмина за поддержку многих проектов, которые реализуются на Тамбовщине. В частности, стороны обсудили тему цифровизации системы платежей за товары и услуги, рассмотрели предварительные итоги внедрения в регионе «Транспортного проекта» и проекта «Накрытые столы» на платформе «Ладошки», которые реализуются при участии Сбербанка.

«На всероссийских совещаниях мы приводим в пример Тамбовскую область по реализации этих проектов в социальной сфере», — сказал председатель Центрально-Чернозёмного банка ПАО «Сбербанк», отметив большой потенциал для расширения дальнейшего сотрудничества с регионом большой.

Губернатор Александр Никитин, в свою очередь, сказал, что область готова предложить новые проекты для совместной реализации в различных сферах. В частности, стороны обсудили пилотный проект строительства детского сада на 120 мест в Мичуринске на условиях государственно-частного партнерства. Ориентировочная стоимость проекта составляет 160 млн рублей, срок реализации рассчитан на 2020−2023 годы.

При участии Сбербанка в регионе внедрен новый «Транспортный проект». На данный момент он работает на территории всех муниципальных образований области. Заключено 136 договоров присоединения к системе. Перевозчикам для работы выдано 1160 транспортных терминалов.

За это время в филиалах Сбербанка реализовано более 29 тыс. единых транспортных карт, по которым с начала работы системы совершено свыше 820 тысяч поездок. Кроме того, выдано более 88 тыс. социальных транспортных карт. По данным на 1 сентября 2019 года, число уникальных пользователей системы превысило 200 тыс. пассажиров.

Следующим этапом станет распространение среди студентов и школьников специальных «учебных» транспортных карт, замена бумажных абонементов на месячный проезд в Тамбове на транспортные карты и расширение агентской сети.

Участники встречи обсудили также вопросы жилищного строительства и практику ипотечного кредитования, взаимодействия застройщиков Тамбовской области со Сбербанком при использовании эскроу счетов, а также ряд других тем.