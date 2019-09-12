Мичуринск, Тамбовская область, 12 сентября, 2019, 14:34 — ИА Регнум. В Мичуринске Тамбовской области сегодня, 12 сентября, стартовала деловая часть XIV Всероссийской выставки «День садовода — 2019». Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики, в рамках программы предусмотрены круглые столы, научно-практические конференции, секционные заседания.

Tambov.gov.ru Деловая программа выставки «День садовода»

В преддверии открытия выставки «День садовода», которое состоится 13 сентября, на базе научно-производственного комплекса наукограда началась деловая часть. Эксперты агропромышленного комплекса России и стран зарубежья обсуждают актуальные вопросы садоводства. Так, в ходе работы секционного заседания «Интенсивные технологии размножения садовых растений в системе производства сертифицированного посадочного материала» с докладом о технологиях размножения голубики выступают ученые из Белоруссии, а об особенностях формирования рассады земляники докладывают представители научного сообщества Мичуринска.

Tambov.gov.ru Участники деловой программы

Другое научное сообщество собралось за круглым столом для обсуждения технологий точного земледелия в садоводстве. Эксперты в области инновационных технологий хранения и переработки фруктов и овощей обсудят способы получения яблочных чипсов, использовании продуктов переработки топинамбура, получении продуктов функционального назначения из жимолости и многом другом.

Не оставлена в стороне и такая актуальная для России тема, как цифровизация агропромышленного комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие всероссийской выставки состоится 13 сентября в Мичуринске. На День садовода приглашены высокие гости, в частности — заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев, первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, депутат Государственной думы, академик РАН Геннадий Онищенко.

Участники мероприятия посетят Центр развития садоводства имени В.Г. Муханина, осмотрят площадки реализации инвестиционного проекта тепличного комплекса «Технология Тепличного роста», побывают в учебно-исследовательских лабораториях на базе аграрного университета в Мичуринске. Кроме того, в рамках всероссийской выставки пройдет пленарное заседание научно-практической конференции «Современные тенденции повышения эффективности садоводства России», в котором примет участие губернатор Тамбовской области Александр Никитин.