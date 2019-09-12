Махачкала, 12 сентября, 2019, 14:25 — ИА Регнум. В Дагестанском селе Ботлихе состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с местными жителями, многие из которых принимали участие в военных действиях в августе-сентябре 1999 года. Одна из женщин отметила, что за 20 лет, прошедшие с нападения боевиков на Дагестан, ему удалось с поднять Россию на высокий уровень. Ветеран ополчения горячо поблагодарила Путина за это, а также за то, что выполнил свое обещание и приехал в Ботлих.

Kremlin.ru Владимир Путин с ополченцами Дагестана

«Обращаясь к Вам как к верховному главнокомандующему, докладываю, что в 1999 году я была «командующей пищеблоком». Вместе с еще 39 женщинами, в том числе врачами, мы ни одного воина, ни одного защитника не оставили без обеда. И все были довольны, и победили», — доложила участница событий 20-летенй давности.

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Напомним, сегодня, 12 сентября, Владимир Путин прибыл в Дагестан, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 20-летия разгрома международных бандформирований в 1999 году. Он возложит цветы к памятнику ополченцам в Ботлихском районе.