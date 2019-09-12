Екатеринбург, 12 сентября, 2019, 14:02 — ИА Регнум. В Екатеринбурге машина скорой помощи, которая ехала на вызов, провалилась в открытый люк. Инцидент произошёл минувшей ночью на улице Металлургов.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Как сообщает интернет-газета Znak, в городском управлении здравоохранения подтвердили данную информацию. Водитель скорой помощи подчеркнул, что канализационный люк не был огорожен, и он не заметил его в темноте.

Отметим, что после аварии медики дошли до дома пациента пешком и впоследствии он был госпитализирован. Выбраться из люка помогла другая карета скорой помощи, приехавшая на выручку к коллегам.

Как сообщают пользователи социальных сетей, канализационный люк открыт и не ограждён уже более месяца.