Вашингтон, 12 сентября, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Американская автокомпания Ramsmobile представила на автосалоне во Франкфурте свой первый автомобиль — Protos RM-X2. С изображениями модели можно ознакомиться на официальной странице компании ramsmobile_automotive в Instagram.

Motor Protos RM-X2

Новинка может стать самым проходимым внедорожником в мире. Авто имеет 40-сантиметровый клиренс и большие колеса с глубоким протектором. Кроме того, у модели есть выезжающие из специальных ниш гусеницы.

Можно с уверенностью назвать Protos RM-X2 премиальной моделью. Двери вездехода поднимаются вдоль кузова, а внутри машина отделана дорогими материалами. Автопроизводитель оснастил новинку самым современным оснащением, в которое входит цифровая приборная панель из четырех сенсорных панелей.

Напомним, по информации RG, первоначально в России появилось тюнинг-ателье Rams. В настоящее время в Rams Group, зарегистрированном в Альбукерке, входят компании Ramsider, основной бизнес которой являются кальяны, и Ramsmobile.

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