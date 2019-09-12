Москва, 12 сентября, 2019, 13:56 — ИА Регнум. В современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны, заявил 12 сентября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный гриб

«Есть риск возникновения ядерной войны. Особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год», — цитирует ТАСС Рябкова.

Дипломат не исключил, что Соединенные Штаты стремятся к снижению порога применения ядерного оружия «в практическом плане», а действия западных стран становятся более эмоциональными и временами весьма агрессивными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из Университета Колорадо и Национального центра атмосферных исследований США в Journal of Geophysical Research спрогнозировали, что полномасштабная ядерная война между Россией и Соединёнными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.

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