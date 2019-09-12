Амстердам, 12 сентября, 2019, 13:55 — ИА Регнум. В радикально-исламистских школах в Нидерландах детей приучают отвергать голландское общество. Это стало известно в ходе расследования, проведённого голландской газетой NRC. Ранее национальная служба безопасности и разведки в своём ежегодном отчёте предупреждала, что салафиты усиливают своё влияние на исламское образование в Нидерландах. Это предупреждение и стало отправной точкой для расследования NRC.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нидерланды

Газета выявила 50 организаций по всей Голландии, охватывающих, предположительно, до 1000 учеников. Речь идёт о кружках и группах, которые собираются после школьных уроков и в выходные. На занятиях детей призывают покидать «страну неверных» — Голландию. Кроме того, им объясняют, что в каждом обществе существуют враги, например немусульмане и неверующие. Детям на уроках предлагали ответить на вопрос, какого наказания заслуживают «враги». При этом им предлагалось выбрать один из трёх вариантов: забить кнутом, забить камнями или казнить мечом. В одной из школ ведущий кружка поучал детей, что поздравлять христиан с праздником Рождества — это большой грех.

Голландские политики с ужасом отреагировали на эти сообщения. Некоторые из них призвали изменить закон, чтобы Инспекция по образованию могла контролировать не только деятельность регулярных школ, но и неформальных образовательных кружков. Многие наблюдатели, впрочем, скептически отнеслись к реакции политиков. Они указывают на то, что правые публицисты уже много лет пишут об опасности исламизма и, в частности, салафизма. Но до сих пор политика и СМИ в Нидерландах предпочитали обходить эту проблему стороной.