Санкт-Петербург, 12 сентября, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Женщина-инспектор отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга получила тяжелые травмы во время дежурства на службе.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу

На 34-летнюю женщину обрушился декоративный фрагмент штукатурки балкона со второго этажа дома 3 на Мытнинской улице, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ЧП произошло 11 сентября около 23:30 мск. Сотрудница полиции получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Органами МВД проводится проверка, результаты которой направят в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

«Руководство Главка окажет всю необходимую помощь в решении вопросов, связанных с предоставлением квалифицированного лечения пострадавшей сотруднице для её скорейшего выздоровления», — пообещали в полиции Петербурга.