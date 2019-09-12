Вологда, 12 сентября, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Полуразрушенный храм-маяк в вологодском Крохино обретет опору — волонтеры завершили первый этап берегоукрепления, — сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com Храм в Крохино после завершения первого этапа берегоукрепления

«Теперь храмовый остров в Крохино выглядит так! Но это только первый этап берегоукрепления», — сообщили участники проекта «Крохино» «ВКонтакте».

Vk.com Храм в Крохино после завершения первого этапа берегоукрепления

В октябре волонтерам предстоит засыпать образовавшийся «бассейн» песком. А в следующем сезоне они планируют сделать «шапочное» деревянное покрытие шпунта, обустроить причал и обваловать восточную часть острова.

Vk.com Так будет выглядеть остров после завершения всех работ

Волонтеры отмечают, что работы значительно осложняют проходящие на большой скорости туристические лайнеры, которые создают большие волны. Помимо этого, помеху создают фрагменты рухнувших храмовых стен, лежащих на дне, которые приходится «пробивать», прежде чем шпунт сможет зайти в грунт на положенную глубину.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Храм Рождества Христова в Крохино — уникальный памятник. Церковь была построена в конце XVIII века у самого берега Белого озера, у истока реки Шексны, а ныне это — единственный в России храм на воде, сохранившийся после затопления огромных территорий при строительстве Волго-Балта. На протяжении последних лет руины поддерживали силами волонтеров.

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