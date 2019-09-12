Москва, 12 сентября, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Кассовое исполнение бюджетных расходов отстаёт от значений 2018 года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительство.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

На заседании рассматривается исполнение федерального бюджета за первое полугодие 2019 года. Медведев сообщил, что «израсходовано за шесть месяцев более 7,8 трлн рублей».

«Кассовые расходы бюджета исполнены примерно на уровне 42% — это чуть меньше, чем в прошлом году, но связано это с тем, что в начале года серьёзные деньги были выделены на национальные проекты, потребовалось время, чтобы провести конкурсные процедуры, заключить госконтракты, перечислить межбюджетные трансферты», — сказал он.

По его словам, такую работу правительству следует проводить быстрее.

«За оставшиеся четыре месяца требуется более быстрое освоение выделенных средств», — поручил глава правительства.