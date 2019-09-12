Ташкент, 12 сентября, 2019, 13:36 — ИА Регнум. По итогам восьми месяцев 2019 года в Узбекистане было собрано 9,9 трлн сумов ($1,06 млрд) таможенных пошлин, что на 14% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 12 сентября заявил заместитель председателя таможенного комитета республики Гафуржон Шукуров, сообщает издание Kun.uz.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

По его словам, сборы таможенных пошлин по итогам 2019 года должны составить 16,5 трлн сумов ($1,76 млрд). Шукуров отметил, что за отчетный период в рамках программы поддержки предпринимательства были предоставлены льготы на сумму 39,5 трлн сумов ($4,21 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года доходы бюджета Узбекистана составили 51 трлн сумов ($5,43 млрд по курсу на 24 августа), что на 9% больше плановых показателей.