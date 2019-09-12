Челябинск, 12 сентября, 2019, 13:31 — ИА Регнум. В Челябинской области со 2 по 8 сентября ОРВИ заболели 11 тыс. 409 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.

Василий Поленов. Больная. 1886

Это на 12% выше количества болеющих на предыдущей неделе. Но ниже эпидпорога на 30%, то есть эпидемии нет.

Рост заболеваемости вызван формированием коллективов после отпусков и летних каникул. При этом вирус гриппа отсутствует.