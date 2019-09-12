Ростов-на-Дону, 12 сентября, 2019, 13:32 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону неизвестный мужчина пытался поджечь дом, расположенный на улице Седова в районе Театральной площади. Об этом сообщили в социальных сетях едва не пострадавшие жильцы.

Дмитрий Гришечкин ИА Красная Весна Пожар в Ростове-на-Дону в августе 2017 года

«На Седова (район Театралки) снова начались ночные поджоги. В фасад моего дома прилетело два факела. Позже посмотрели записи с камер видеонаблюдения: поджигатель ночью принёс с собой ведро вонючей жидкости, устройство для разбрызгивания и два факела», — сообщил подписчик паблика «Ростов Главный».

Жильцы дома обратились в полицию. К заявлению были прикреплены вещественные доказательства — брошенные во дворе факелы и ведро с остатками жидкости, записи с камер видеонаблюдения.

«Будет ли кто-то наказан — не знаю. Страшно жить», — отметил ростовчанин.

ИА REGNUM ранее сообщало, что пострадавшие от августовского пожара горожане не верят в официальную причину возгорания в районе Театрального спуска. Ростовчане считают, что пламя вспыхнуло после поджога, а не короткого замыкания.