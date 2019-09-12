Минск, 12 сентября, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Для Белоруссии Россия и Казахстан являются стратегическими партнёрами, а Киргизия — важным союзником и партнёром. Об этом 12 сентября заявилАлександр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

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«Ваша страна — это основной стратегический партнер и союзник Беларуси, а отношения наших братских народов скреплены узами дружбы, добрососедства и теснейшей, порой с кровавыми страницами, нашей общей историей. Мы проливали эту кровь за то, чтобы в Европе и мире было спокойно. И не мы начинали эти войны. Но мы всегда (господь помогал этому) выходили победителями. Мы это помним. Мы всегда там были вместе, поэтому побеждали. Поэтому развитие и углубление многоплановых двусторонних связей с Россией — безусловный приоритет белорусской внешней политики», — сказал Лукашенко, обращаясь к послу Российской Федерации Дмитрию Мезенцеву.

По его словам, особое внимание в двусторонних отношениях уделяется сейчас вопросам союзного строительства. Он отметил: «Мы с президентом России договорились, что в канун знаковой даты — 20-летия подписания договора о создании нашего союза — должны быть приняты конкретные решения по дальнейшей стратегии развития нашей интеграции. Мы это сделаем».

«Белорусско-казахстанские отношения находятся на подъеме и сопровождаются активным политическим диалогом всех ветвей власти, — сообщил Лукашенко. — Мы нацелены на дальнейшее расширение и диверсификацию торгово-экономических связей. Для этого необходимо поддерживать высокий уровень взаимодействия, в том числе в Евразийском экономическом союзе».

Он также высказался и об отношениях с официальным Бишкеком: «За более чем 25-летний период с момента установления дипломатических отношений у Беларуси и Киргизии не осталось неохваченных сфер. Мы успешно взаимодействуем в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной областях».

Говоря об отношениях с Евросоюзом, Лукашенко отметил, что в последние годы удалось существенно продвинуться вперёд в диалоге с ЕС, который является для Белоруссии одним из наиболее значимых торговых партнеров, важным источником инноваций, необходимых для модернизации и повышения конкурентоспособности белорусской экономики. При этом Лукашенко сказал: «Мы нацелены на выстраивание добрососедских и прагматичных отношений с союзом, которые не предполагают выбора между Востоком и Западом. Но, правда, Евросоюз от нас этого и не требует».

«Убеждён, что этому в значительной степени способствовал бы прогресс в сопряжении европейского и евразийского интеграционных процессов», — добавил белорусский лидер.