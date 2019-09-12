Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 12 сентября, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Имя героя России Алдара Цыденжапова, ценой своей жизни спасшего экипаж эсминца «Быстрый», увековечили стараниями работников Амурского судостроительного завода, которые в кратчайшие сроки построили корвет (многоцелевой сторожевой корабль), названный именем этого уроженца Забайкальского края. Подробности из Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край), где корабль был торжественно спущен на воду, сообщает сегодня 12 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края Корвет «Алдар Цыденжапов»

Правительство Забайкальского края Торжественное мероприятие, посвящённое списку на воду корвета «Алдар Цыденжапов»

По признанию заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Федерального Собрания России Баира Жамсуева, ему не верилось, что военный корабль можно построить за такой короткий срок.

«Завод совершил большой подвиг! В прошлом году мы с коллегами из Совета Федерации были здесь, когда этот корвет еще строился. Честно говоря, не верилось, что за такой короткий период времени корабль будет готов. И в этом огромная заслуга всего коллектива судостроительного завода. Надеюсь, что предприятие будет обеспечено еще многими заказами, чтобы также успешно выполнять задачи, стоящие перед оборонно-промышленным комплексом», — сказал он.

Напомним, ЧП на эсминце «Быстрый», в результате которого могла взорваться энергетическая установка, произошло утром 24 сентября 2010 года, когда весь экипаж готовился к боевому походу на Камчатку. Алдар Цыденжапов, заступивший на дежурство в качестве машиниста котельной команды, сразу кинулся перекрывать утечку топлива, когда увидел, что в машинном отделении корабля из-за прорыва топливного трубопровода вспыхнул пожар. Около девяти секунд он находился в центре пожара. Но даже получив сильнейшие ожоги, смог устранить утечку и смог самостоятельно выбраться из охваченного пламенем отсека. В дальнейшем Алдар был доставлен в госпиталь Тихоокеанского флота во Владивостоке. Врачи четыре дня боролись за жизнь героя, 28 сентября его не стало.

Мать героя — Билигма Цыденжапова — обращаясь к работникам Амурского судостроительного завода, поблагодарила всех за нелегкий труд и пожелала, чтобы корвет «Алдар Цыденжапов» прошел успешно все испытания и вошел в состав Тихоокеанского флота, где служил её сын.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с состав Тихоокеанского флота России (ТОФ) в ближайшее время войдут три новых корвета. Последние испытания проходит корвет «Совершенный», за которым в состав флота войдут также «Громкий», «Герой России Цыденжапов». Ожидается, что это произойдёт в 2010 году.

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