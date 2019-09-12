Лос-Анджелес, США, 12 сентября, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Ирландский актер Ричард Дормер, знакомый зрителям по сериалу «Игра престолов», исполнит главную роль в новом фэнтезийном сериале The Watch. Об этом 11 сентября сообщил портал Cinema Blend.

Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания Ричард Дормер в роли Берика Дондарриона

В основу будущего шоу лягут книги серии «Плоский мир» Терри Пратчетта. Всего будет выпущено восемь эпизодов сериала, название которого можно перевести как «Дружинники».

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Сюжет шоу расскажет о том, как в вымышленном городе Анк-Морпорк легализовали преступления. В центре повествования будет находиться группа полицейских-неудачников, которые пытаются спасти город от катастрофы. Ричард Дормер исполнил в сериале «Игра престолов» роль Берика Дондарриона — лидера «Братства без знамен».