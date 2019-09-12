Улан-Удэ, 12 сентября, 2019, 12:48 — ИА Регнум. В столице Бурятии произошло ограбление в лучших традициях дикого запада. Двое неизвестных в одинаковой одежде и масках напали на продавщицу продуктового магазина, заставив её отдать деньги из кассы.

Скриншот с видео vk.com/buryatia.online Ограбление магазина в Улан-Удэ

Видео происшествия было опубликовано в соцсетях.

В МВД возбудили по этому факту уголовное дело по статье за разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору и с применением оружия.

«Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание злоумышленников», — передаёт сообщение пресс-службы ведомства агентствоБМК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Северобайкальском районе Бурятии местный житель убил пожилую хозяйку магазина, пытаясь её ограбить.

Читайте также: Грабитель в Бурятии убил женщину банкой с компотом и бутылками водки