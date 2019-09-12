Каракас, 12 сентября, 2019, 12:45 — ИА Регнум. Путь к использованию иностранной военной силы против Николаса Мадуро был открыт вчера, 11 сентября, на заседании Постоянного совета Организации американских государств (ОАГ), на котором большая часть стран, заключивших Межамериканский договор о взаимной помощи (TIAR), согласилась с созывом консультативного органа для обсуждения военного механизма в надежде на его активацию. Об этом сообщает испанское издание El Mundo. 12 голосов было подано «за», пятеро воздержались, один представитель отсутствовал.

Иван Шилов ИА REGNUM Противостояние Венесуэлы и США

Консультативный орган, состоящий из министров иностранных дел стран, подписавших TIAR, соберется в рамках следующей Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы решить, применять ли военную силу в соответствии с договором о взаимной защите от вооруженных атак. Для этого главы МИД должны оценить масштаб угрозы, которую режим Мадуро представляет для региона.

«Созыв консультативного органа TIAR открывает новую фазу давления на диктатуру Николаса Мадуро; регион признает, что этот режим — угроза для мира, безопасности и стабильности», — написал в Twitter Хулио Борхес, отвечающий за иностранную политику лидера венесуэльских оппозиционеров Хуана Гуайдо. Борхес добавил, что этого шага удалось добиться благодаря работе Национальной ассамблеи (парламента, подконтрольного оппозиции), специального представителя Венесуэлы в ОАГ Густаво Тарре и демократических лидеров, борющихся за «освобождение от диктатуры».