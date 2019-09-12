Москва, 12 сентября, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Цены на нефть заняли выжидательную позицию, поскольку 12 сентября началось заседание министров мониторингового комитета ОПЕК+ в Абу-Даби, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

«Учитывая тот факт, что в 2020 году производство нефти может значительно превысить спрос на нее, то необходимо будет пересмотреть квоты по дальнейшему сокращению добычи нефти, а также учесть влияние торговых войн на рост мировой экономики. В текущих условиях можно заметить, что мировой спрос на нефть продолжает падение на фоне геополитических факторов.

В своем последнем отчете ОПЕК также снизила свой прогноз до 1 млн баррелей в сутки, снизив на 80 тыс. баррелей в сутки с прошлого месяца, сославшись на замедление мировой экономики. В то же время добыча картеля в августе выросла на 136 тыс. баррелей в сутки по сравнению с месяцем ранее, что обусловлено значительным ростом в Саудовской Аравии.

С другой стороны, рост сланцев в США замедлится, устраняя еще один источник роста предложения, который характеризовал рынок нефти в течение последнего десятилетия. Если США начнут разворачивать программу по увеличению скважин, то это может как-то скомпенсировать возможное истощение действующих к 2020 году.

Несмотря на сокращение запасов сырой нефти в США, нефтяные котировки так и не смогли удержаться выше 62 долларов за баррель. Поскольку увольнение советника национальной безопасности Джона Болтона ударило по нефтяным котировкам.

Все эти факторы являются ключевыми для понимания дальнейших действий со стороны крупных игроков рынка. После итогов заседания ОПЕК+ в Абу-Даби ситуация относительно глобального рынка будет более ясной. Скорее всего, нефтяной рынок еще долгое время будет находиться в упадке, без намеков на стабильный рост.

Ведь мера стран ОПЕК по сокращению добычи нефти в первую очередь направлена на стабилизацию нефти и удержание ее выше уровня $60 за баррель. В этой связи Brent будет находиться в диапазоне от $60 до $61,72, а нефть марки WTI — в диапазоне от $55 до $57,50 за баррель», — высказал свое мнение эксперт.

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