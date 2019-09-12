Москва, 12 сентября, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Всё, что происходит в последнее время на глобальном рынке капитала и международном валютном рынке, подчинено теме низких процентных ставок, внешнеторговым и валютным войнам и геополитике, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Россия, как один из ведущих игроков международной геополитики, ещё на прошлой неделе получила возможность увидеть, как именно геополитические положительные очки и зачёты реально влияют на курс национальной валюты. Курс российского рубля неожиданно для многих укрепился вопреки страхам падения ниже уровня в 67,00 руб./доллар.

На этой неделе, а именно сегодня, 12 сентября, будет проходить заседание ЕЦБ и выступление его главы Марио Драги, который будет выступать практически с прощальной речью. Вот что он скажет мировому экономическому сообществу в сложившихся условиях, то будет в сухом остатке на вечер 13 сентября.

Не для кого не является большим секретом, что от главы ЕЦБ снова ждут речь о продолжении супермягкой монетарной политики, но вот вопрос — на своём последнем выступлении не преподнесёт ли итальянский темперамент главы ЕЦБ, удерживаемый им всегда в узде, неожиданного хода.

Будущая пятница этой недели имеет мистическое число «13». В текущих условиях продолжаем рассчитывать на продолжение укрепления курса российской национальной валюты.

Ориентирами для курса рубля будут выступать значения на уровне ниже 65,00 руб./доллар, а в отношении евро ориентир не изменится — это уровень в 70,00 руб./евро. Тут надо признать, что это не рубль в целом растёт — это внешние факторы им рулят», — высказал свое мнение эксперт.

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