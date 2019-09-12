Мурманск, 12 сентября, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Церемония официального вступления Андрея Чибиса в должность губернатора Мурманской области состоится 27 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Gov-murman.ru Андрей Чибис

Напомним, Андрея Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области в апреле 2019 года после досрочной отставки Марины Ковтун. 8 сентября он одержал убедительную победу на губернаторских выборах, набрав 60,07% голосов при явке более 35%.

Как сообщало ИА REGNUM, Чибис уже анонсировал перезагрузку команды регионального правительства, не исключив, что пригласит на работу людей из других регионов.