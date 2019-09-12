Кяхта, Бурятия, 12 сентября, 2019, 12:22 — ИА Регнум. В Кяхтинском районе Бурятии работникам центральной больницы задолжали 4321 тыс. рублей зарплаты. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Безденежье

Прокурор района объявил предостережение работодателю о недопустимости нарушения трудового законодательства. В отношении главврача больницы было возбуждено дело об административном правонарушении.

В результате задолженность была погашена. Кроме того, государственной инспекцией труда республики должностное лицо было привлечено к административной ответственности, назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

Читайте также:

Под Челябинском муниципальные учреждения задолжали работникам деньги

Прокуратура Магадана заставила школу заплатить более 1 млн рублей долга