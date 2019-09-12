Ростов-на-Дону, 12 сентября, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Крестный ход над Ростовом-на-Дону состоялся в преддверии 270-й годовщины со дня основания города. Возглавил его митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Rostoveparhia.ru Крестный ход по воздуху

«На борт вертолёта была доставлена Донская икона Божией Матери — точный список чудотворного образа Пресвятой Богородицы. Воздушный крестный ход совершен при содействии командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова», — уточнили в Донской митрополии.

Крестный ход по воздуху совершили в том числе председатель муниципального парламента Зинаида Неярохина, исполняющий обязанности ростовского сити-менеджера Алексей Логвиненко.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростове-на-Дону может состояться авиационный праздник, посвящённый юбилею донской столицы. 11 сентября горожане стали очевидцами репетиции авиашоу.