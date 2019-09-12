Санкт-Петербург, 12 сентября, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Ни средние, ни крупные предприятия не смогут перейти на четырехдневную рабочую неделю с сохранением нынешнего уровня зарплат, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 12 сентября, глава Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга Сергей Фёдоров, комментируя высказывания уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как сообщалось ранее, Москалькова заявила, что переход к четырехдневной рабочей неделе не может быть осуществлен без проведения специальных исследований. Инициатором изучения этого вопроса считается премьер-министр Дмитрий Медведев, сделавший несколько заявлений по данному вопросу и давший министрам официальное поручение его изучить.

«Предприятия малого и среднего бизнеса не смогут сохранить для своих работников прежний уровень зарплат при переходе на четырехдневную рабочую неделю. Чтобы платить за четыре дня столько, сколько платят за пять, нужен рост производительности труда как минимум на 20%. У нас же производительность труда растет на 1,5−2% в год. То есть нужно как минимум десять лет подготовки для такого перехода. А ведь президент дал поручение повышать доходы трудящихся, а не снижать их.

Руководители крупных промышленных предприятий, по моим сведениям, тоже не поддерживают эту идею. Переход на четырехдневную рабочую неделю привел бы к «проседанию» госзаказа, при том, что предприятия от него очень зависимы, поскольку доля государства в экономике у нас около 70%. Так что идея Медведева представляется мне слабо реализуемой», — отметил Серей Фёдоров.