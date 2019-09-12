Невозможно сократить рабочую неделю и сохранить прежние зарплаты – эксперт
Санкт-Петербург, 12 сентября, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Ни средние, ни крупные предприятия не смогут перейти на четырехдневную рабочую неделю с сохранением нынешнего уровня зарплат, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 12 сентября, глава Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга Сергей Фёдоров, комментируя высказывания уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.
Как сообщалось ранее, Москалькова заявила, что переход к четырехдневной рабочей неделе не может быть осуществлен без проведения специальных исследований. Инициатором изучения этого вопроса считается премьер-министр Дмитрий Медведев, сделавший несколько заявлений по данному вопросу и давший министрам официальное поручение его изучить.