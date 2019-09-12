Владивосток, 12 сентября, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Недавнее решение руководства Приморья о снижении районного коэффициента до 1,2 отменят, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заявления врио вице-губернатора Сергея Максимчука и профсоюзных лидеров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Читайте также: Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент

Власти Приморья признали, что нарушили порядок принятия постановления, которое было подписано без учёта мнения Приморской краевой трехсторонней комиссии.

Сергей Максимчук «Резонансное постановление краевой администрации №565-па о снижении районного коэффициента до 1,2 будет отменено».

«Постановление, ущемляющее интересы работающих приморцев, должно быть отменено. По крайней мере до тех пор, остаются маленькие оклады, в разы ниже МРОТ», — заявил зампредседателя Федерации профсоюзов Приморья Дмитрий Кравченко.

Профсоюзы уверены, что снижение районного коэффициента негативно отразится не только на работниках бюджетной сферы, но и в других структурах, в том числе и коммерческих.

«Решение администрации отменить постановление об уменьшении районного коэффициента в Приморье — правильное и зрелое. Я был уверен, что произошло недоразумение», — выразил своё мнение бывший лидер приморских профсоюзов, ныне депутат Госдумы Виктор Пинский («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья 2 сентября подписали постановление № 565-па об уменьшении районного коэффициента, влияющего на окончательное начисление зарплаты. Общественность и профсоюзы встали на защиту трудящихся.