Санкт-Петербург, 12 сентября, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл на праздничный молебен на площади Александра Невского по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Беглов не участвовал в праздничной божественной литургии в Казанском соборе и в крестном ходе по Невскому проспекту, но подоспел к полудню, когда колонна крестного хода добралась до площади у лавры.

Градоначальник поднялся на сцену и расцеловался с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием до начала молебна.

Напомним, крестный ход организован в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского и Дня заключения Ништадтского мира, завершившего Северную войну России со Швецией. Традиция крестного хода в этот день по Невскому проспекту была возобновлена в 2013 году.

На площади Александра Невского состоятся молебен, возложение цветов к памятнику князю Александру Невскому, приветствия и поздравления официальных лиц, чествование ветеранов Великой Отечественной войны — кавалеров ордена Александра Невского, парад роты почетного караула и курсантов военных училищ Санкт-Петербурга. В 13:00 начнется праздничный концерт в Александро-Невской лавре.