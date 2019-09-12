Александр Беглов прибыл на молебен на площади Александра Невского
Санкт-Петербург, 12 сентября, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл на праздничный молебен на площади Александра Невского по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Беглов не участвовал в праздничной божественной литургии в Казанском соборе и в крестном ходе по Невскому проспекту, но подоспел к полудню, когда колонна крестного хода добралась до площади у лавры.
Градоначальник поднялся на сцену и расцеловался с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием до начала молебна.
Напомним, крестный ход организован в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского и Дня заключения Ништадтского мира, завершившего Северную войну России со Швецией. Традиция крестного хода в этот день по Невскому проспекту была возобновлена в 2013 году.
На площади Александра Невского состоятся молебен, возложение цветов к памятнику князю Александру Невскому, приветствия и поздравления официальных лиц, чествование ветеранов Великой Отечественной войны — кавалеров ордена Александра Невского, парад роты почетного караула и курсантов военных училищ Санкт-Петербурга. В 13:00 начнется праздничный концерт в Александро-Невской лавре.