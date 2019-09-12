Ульяновск, 12 сентября, 2019, 12:11 — ИА Регнум. В дорожной аварии в Ульяновске с участием автомобиля и мотоцикла пострадал водитель двухколесного транспортного средства, сообщили 12 сентября в областной Госавтоинспекции.

Авария

Столкновение произошло на улице Камышенское 11 сентября. По информации от ГИБДД, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля «Хонда Цивик», поворачивая налево не уступил дорогу мотоциклу «Хонда 1100».

20-летнего мотоциклиста госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В ДТП, вероятно, будет еще один виновник. Сообщается, что водитель мотоцикла не имеет прав, а его транспортное средство не зарегистрировано.