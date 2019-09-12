Смоленск, 12 сентября, 2019, 12:00 — ИА Регнум. «Губернаторская резиденция» в Гнездово Смоленской области, а также служебный автомобиль главы региона Lexus будут проданы, деньги будут направлены на решение проблем в здравоохранении региона, в частности — центральных районных больниц. Об этом решении заявил губернатор Алексей Островский в ходе 11-го заседания Смоленской областной думы VI созыва 12 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области.

Admin-smolensk.ru Алексей Островский

«Мы проводим политику, направленную на повышение социальных гарантий для смолян. Совместными усилиями нам удалось не только сохранить все без исключения льготы, которые были приняты властями, работавшими до нас, но и ввести десятки новых мер соцподдержки. При этом, к сожалению, в связи с катастрофическим положением бюджета Смоленской области у нас пока не получается решать в полном объеме иные социально значимые вопросы», — заявил глава региона в своем обращении к депутатам областной думы.

Губернатор подчеркнул — состояние центральных районных больниц в области «можно назвать катастрофическим», а отсутствие узких специалистов создает серьезные проблемы и для системы здравоохранения, а главное — для самих пациентов.

«В этой связи мною принято решение о продаже объекта в Гнездово — так называемой резиденции губернатора, а также о продаже моего служебного автомобиля Lexus. Все вырученные средства будут направлены на решение проблем в ЦРБ, в том числе — на приобретение жилья для специалистов, которые будут оказывать медицинские услуги, а также на улучшение материально-технической базы районных больниц, потому что они давно нуждаются в улучшении и обновлении», — заявил Островский.