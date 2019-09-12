Тегеран, 12 сентября, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Индии Али Чегини подчеркнул, что Индия должна начать импортировать иранскую нефть «по китайской модели», то есть в обход санкций США. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

По словам чиновника, в случае, если Индия хочет обеспечить свою энергетическую безопасность, то она должна по примеру Китая импортировать нефть из страны, богатой на дешевые источники энергоресурсов, то есть из Ирана. Али Чегини отметил, что Индия, как и Китай, должна придерживаться «жесткой линии» в отношении эмбарго на импорт иранских товаров.

До 2018 года Индия являлась вторым крупнейшим потребителем иранской нефти, импортировавшим до 457 000 баррелей ежедневно. Дели прекратил закупки иранской нефти в мае 2019 года после того, как президент США Дональд Трамп запретил всем странам мира покупать иранское сырье.