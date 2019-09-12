Москва, 12 сентября, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Установка на введение 4-дневной рабочей недели необъяснима, она опровергает все ранее сказанное о сложностях с рабочей силой и низкой производительности труда, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в четверг, 12 сентября, комментируя высказывания уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Иван Шилов ИА REGNUM Работники

Как сообщалось ранее, Москалькова заявила, что переход к четырехдневной рабочей неделе не может быть осуществлен без проведения специальных исследований. Инициатором изучения этого вопроса считается премьер-министр Дмитрий Медведев, сделавший несколько заявлений по данному вопросу и давший министрам официальное поручение его изучить.

«Установка на введение 4-дневной рабочей недели для меня, с точки зрения здравого смысла, необъяснима.

Возьмем ситуацию в стране с рабочей силой. Нам говорили, что её не хватает и что якобы поэтому было принято решение повысить возраст выхода на пенсию. Теперь получается, что на один день в рабочую неделю работник не нужен.

Нам говорили о низкой производительности труда… Кто-то думает, что за четыре дня будет делаться столько же, сколько раньше за пять? Не будет.

И, наконец, вопрос об отношении к своему труду, о чувстве востребованности. Помню, в молодости, в среднем возрасте приходилось работать по шесть дней в неделю, иногда приходить на службу в воскресенье. Так же работали наши родители. Мы любили свою работу, любили трудиться, и это приносило результаты. Было ощущение, что ты своему делу нужен постоянно.

Итак, идея 4-дневной рабочей недели мне видится как ещё один шаг к развенчанию необходимого человеку уважения к своему труду, любви к своему делу. Нам все настойчивее вещают, что главное — свободное время, досуг, отдых… Забыли, видимо, уже, что только труд удерживает человека в человеческом качестве.

Так что же, дальше пойдём по пути «расчеловечивания»? Потехе время, а делу — час?» — отметил Михаил Демурин.