Кемерово, 12 сентября, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Авиарейсы из Кемерова в Сочи и Симферополь будут отменены в ближайшее время. последний рейс в Симферополь отправится 14 сентября, в Сочи — 15 сентября, сообщает A42.ru.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

«Будут ли они продлены, будет известно позднее», — сообщили изданию в справочной международного аэропорта имени Леонова.

Отметим, что перевозками на этих направлениях занималась авиакомпания «Алроса».

Авиарейсы из Кемерова в Сочи и Симферополья запущены в июне 2017 года. Летние рейсы действовали до 17 сентября.