Анкара, 13 сентября, 2019, 06:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил: «Предвыборные обещания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заключаются в создании расистского государства апартеида».

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Нетаньяху продолжает делать всевозможные противоправные, незаконные и агрессивные заявления. Мы будем до последнего защищать права наших палестинских братьев».

Напомним, что Нетаньяху на пресс-конференции, посвященной предстоящим досрочным выборам, проводимым в стране 17 сентября 2019 года, заявил, что в случае его переизбрания долина Иордана, расположенная на западном берегу реки, будет, в координации с правительством США, в течение короткого времени занята Израилем. На западном берегу Иордана, находящемся под израильской оккупацией с 1967 года, незаконно находится около 250 поселений, где проживают более 400 тыс. евреев. Все израильские поселения на оккупированных территориях признаются международным правом незаконными.