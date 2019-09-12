Москва, 12 сентября, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Резкое смягчение денежно-кредитной политики в России нежелательно, поскольку может создать дополнительные инфляционные риски. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 сентября заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка России Алексей Заботкин на Московском финансовом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Рост замедлился в этом году. Причина распадается на две: первая это бюджетная политика, второе — внешний сектор и замедление мировой экономики. Фактор, связанный с бюджетной политикой — временный фактор. У нас есть эффекты, связанные с повышением ненефтяных налогов в начале года, при этом расходование средств, которые получены через этот канал — оно начинает ускоряться только сейчас», — заявил Заботкин.

По его словам, накопленное недорасходование средств бюджета с начала года за первые 8 месяцев составило порядка 700 млрд рублей.

Это большая цифра, которая соответствует 1% ВВП за полгода. (Имея) рост в размере 0,7%, ели мы поправим на это, получается уже 1,5−1,7%. В принципе, это рост на потенциале. На этот фактор Центральный банк влиять своей политикой не должен», — подчеркнул Заботкин.