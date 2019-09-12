Березники, Пермский край, 12 сентября, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Школу №3 города Березники Пермского края сегодня, 12 сентября, посетит региональный министр образования и науки Раиса Кассина, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Березники. Школа №3

Какая именная цель приезда регионального министра в школу, собеседник агентства не уточнил. Также в настоящее время в школе находится начальник управления образования Березников Игорь Антонов.

Напомним, перед началом учебного года некоторые родители посетили образовательное учреждение и обеспокоились состоянием кабинетов, в которых должны были заниматься их дети.

Так, родители возмутились состоянием крыши, которая протекает на третьем этаже школы, причем дело запустили до такой степени, что образовалась плесень. Более того, проводка в проблемных местах была сырая. По данному факту городская прокуратура начала проверку.

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