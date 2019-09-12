Обнинск, Калужская область, 12 сентября, 2019, 12:50 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области дорожники продолжают установку трапециевидных пешеходных переходов, которые снижают скорость движения транспорта и позволяют в дождливую погоду избежать скопления воды. Об этом 12 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве дорожного хозяйства.

Admoblkaluga.ru Трапециевидный пешеходный переход — наиболее результативный способ сдерживания скорости автомобилей.

Приподнятый трапециевидный пешеходный переход — это наиболее результативный способ сдерживания скорости автомобилей. Кроме того, переход конструктивно приподнимается на уровень прилегающего тротуара, и на него наносится дорожная разметка «зебра». В настоящее время в Обнинске уже установлено 15 трапециевидных переходов, в том числе и на улицах, реконструированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт ведут ООО «ДСУ ИнжСтрой», ООО «Авангард» и ООО «Дорстройсервис».

С 2017 года на дорогах Обнинска для повышения безопасности движения начали устанавливать трапециевидные пешеходные переходы. Размещаются переходы с желто-белой разметкой пластиком преимущественно рядом со школами и детскими садами.