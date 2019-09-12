Москва, 12 сентября, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Повышение МРОТ — важное решение для некоторых жителей России, но жить на эту сумму невозможно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, комментируя решение Минтруда о пересмотре МРОТ.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

«Министерство труда установило новый уровень минимально возможной оплаты труда на следующий 2020 год в размере 12 тыс. 130 руб. В 2019 году индикатор составляет 11 280 руб., то есть показатель повышен на 7,5%.

Обычно в основе расчетов МРОТ на следующий год берется показатель прожиточного минимума во втором квартале текущего года. Если так, то апрель —июнь 2019 года оказались довольно «дорогими» для жителей России.

К уровню МРОТ власти стандартно «подтягивают» параметры прожиточного минимума для трудоспособного населения РФ. Для определенной категории российских граждан — это важные пересмотры.

Однако в большинстве случаев МРОТ и прожиточный минимум являются виртуальными категориями: жить на эту сумму невозможно, реально только существовать, и то недолго.

Однако тут есть кое-что интересное. Судя по динамике пересмотра МРОТ, реальная инфляция, исходя из прожиточного минимума, значительно выше «бумажной», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по решению Минтруда РФ минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12 тыс. 130 рублей.

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